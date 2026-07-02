Коварна болест трие паметта на легендарен актьор

Американският актьор Дани Глоувър разкри, че страда от болестта на Алцхаймер. В интервю за Ен Би Си 79-годишният актьор сподели, че разчита на подкрепата на семейството си, докато живее с нелечимото невродегенеративно заболяване, с което се бори от няколко години.

Глоувър, известен с ролята си в поредицата „Смъртоносно оръжие“, както и с филми като „Пурпурен цвят“ и „Свидетелят“, разказа, че болестта е повлияла на речта му и е забавила движенията му, предава БГНЕС. През 2022 г. той получи почетен „Оскар“ за хуманитарната си дейност, а през годините изгради впечатляваща кариера с десетки роли в киното и телевизията.

Според Асоциацията по Алцхаймер заболяването е най-разпространената форма на деменция. То засяга паметта, мисленето и поведението и постепенно нарушава способността на хората да извършват ежедневните си дейности. Най-често се развива при хора над 65-годишна възраст, а средната продължителност на живота след поставяне на диагнозата обикновено е между четири и осем години.

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