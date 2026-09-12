Коварна болест трие паметта на легендарен актьор
Дани Глоувър сподели, че разчита на подкрепата на семейството си, докато живее с нелечимото невродегенеративно заболяване
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Дани Глоувър сподели, че разчита на подкрепата на семейството си, докато живее с нелечимото невродегенеративно заболяване
Откритие хвърля светлина затова защо деменцията засяга повече жените
В петък на площад „Тройката“
Фантастиката става реалност
Шотландски учени успели да извлекат специфичен химикал
Сензационното откритие може да предпази хората от развитието на коварното заболяване
Прекаралите вируса пациенти страдат от"мозъчно замъгляване и други подобни проблеми
Певецът от 4 години крие диагнозата си
Напитката съдържа антиоксидант, който прекъсва процеса, отключващ болестта
То съдържа компоненти, които образуват специални киселини, предпазващи невроните от вредни вещества
Откритието ще помогне да се разработи лек за болестта на Алцхаймер
Деца представят последните си разработки по математика и информатика на конференция в Пазарджик
До три години може да има ефикасно лекарство срещу това заболяване, казва акад. проф. Лъчезар Трайков
Български медици откриха рядко генетично заболяване, близко до болестта на Алцхаймер и деменциите. Зад революционното откритие стои екипът на проф. Лъ...
Експертен екип от „Александровска" откри рядко генетично заболяване, близко до болестта на Алцхаймер. Това съобщи днес проф. Лъчезар Трайков, който е...
Пловдив се сдоби с единствения у нас апарат за функционално-магнитно-резонансно изобразяване. Той е една от последните придобивки на Медицински универ...
Светът е на прага на епидемия от Алцхаймер, предупреждават учени. Според тях до 2050 г. 106 млн. души ще са болни от коварната болест, пише "Дейли мей...
Тери Пратчет е във влошено здравословно състояние. Световноизвестният британски писател е отменил за първи път участие в мероприятие, защото се почувс...
Четене, рисуване, спорт и готвене са допинг за мозъка
Нови молекули променят хода на множествената склероза