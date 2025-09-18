Потребителите на Социална градина „Грижовник“ ще отбележат Световния ден за борба с Алцхаймер и деменция утре, 19 септември, от 10.00 часа на пл. „Тройката“.

На площада до 11.30 часа ще бъде разположена информационна шатра, където посетителите ще могат да получат безплатни лилави гривни – символ на съпричастност към хората с деменция, както и информационни флаери, разясняващи тяхното предназначение.

Потребителите на „Грижовник“ ще покажат, че хората с деменция не са само хора с дефицити в паметта, но притежават и ценни умения и ресурси. Те ще почерпят гостите с домашно приготвени курабийки, ще танцуват и правят гимнастика, доказвайки, че активният живот и социалната подкрепа могат да подобрят качеството на живот на засегнатите.

Инициативата се организира от Община Бургас, Домашния социален патронаж и потребителите на Социална градина „Грижовник“.

На 21 септември, неделя, когато е Световния ден за борба с Алцхаймер и деменция, Моста и светлинното пано на площад „Тройката“ ще бъдат осветени в лилаво - международния цвят на борбата с деменцията.

Целта на тези инициативи е да се повиши обществената информираност за заболяването, да се насърчи подкрепата за засегнатите хора и техните близки, както и да се намалят предразсъдъците и стигмата, свързани с деменцията.

