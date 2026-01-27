Менопаузата е свързана с промени в мозъка, подобни на тези при Алцхаймер

Менопаузата не е само горещи вълни и безсънни нощи. Ново мащабно британско изследване показва, че този период от живота на жената е свързан с промени в мозъка, наподобяващи тези при болестта на Алцхаймер – откритие, което хвърля нова светлина върху въпроса защо деменцията засяга жените значително по-често от мъжете, съобщава BBC.

Проучването обхваща близо 125 000 жени, като над 11 000 от тях са преминали през ядрено-магнитен резонанс на мозъка. Данните са анализирани от екип учени от University of Cambridge, а резултатите са публикувани в авторитетното научно списание "Psychological Medicine".

Изследователите откриват загуба на сиво мозъчно вещество в области, отговорни за паметта, ученето, емоциите и вниманието – зони, които често първи се засягат при невродегенеративни заболявания. Най-ясно изразени промени са наблюдавани в хипокампуса, енториналната кора и предната поясна кора.

„Точно тези мозъчни зони обикновено са уязвими при Алцхаймер“, обяснява проф. Барбара Сахакиан, водещ автор на изследването. По думите ѝ менопаузата може да се окаже един от факторите, които правят жените по-уязвими в по-късен етап от живота. Това не е цялото обяснение, но вероятно е част от причината деменцията да е почти два пъти по-честа при жените.

Интересен и донякъде тревожен е и изводът, че хормонозаместителната терапия (ХЗТ) не изглежда да предпазва от тези мозъчни промени. Данните дори показват, че жените, приемащи ХЗТ, по-често съобщават за проблеми с психичното здраве. Учените обаче уточняват, че много от тях са имали такива затруднения още преди започване на терапията, което прави директните изводи по-сложни.

Съавторът на проучването д-р Кристел Лангли подчертава, че менопаузата е период с много лица. „Трябва да бъдем по-чувствителни не само към физическите, но и към психичните трудности, през които минават жените. Не бива да има срам в това да говориш открито и да търсиш помощ.“

Изводът е ясен и донякъде обезпокоителен: менопаузата не е просто хормонален преход, а период с потенциални дългосрочни последици за мозъка. И макар науката все още да търси отговори, едно вече е сигурно – темата заслужава много повече внимание, отколкото получава днес.

