Менопаузата е свързана с промени в мозъка, подобни на тези при Алцхаймер
Откритие хвърля светлина затова защо деменцията засяга повече жените
Следете всички новини, анализи и коментари за Менопауза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Откритие хвърля светлина затова защо деменцията засяга повече жените
Проучване дава отговорите как да се отървем от менопаузата
Крие повишен риск от мозъчен удар
Хормоналната терапия тушира изпотяването и вълните, но може да отключи рак Цитонамазка да се прави поне до 60-годишна възраст, съветва д-р Стефан Кон...