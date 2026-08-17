Испанска звезда пристига на Южното Черноморие

Испанският DJ и продуцент Pomboklap гостува за първи път и ексклузивно в Hacienda Beach, Лозенец. Резидентът на Sacro by MËSTIZA и A&R на Sacro Music пристига на Южното Черноморие за една от специалните музикални нощи в програмата на клуба.

Hacienda продължава линията си да търси не просто популярни имена, а артисти, които създават и определят звука на съвременната електронна сцена. Тази събота зад пулта застава Pomboklap – Jorge Juan Pombo Lorenzo, испански DJ и продуцент, чиято история свързва Мадрид, Ибиса и клубните сцени на три континента.

Роден през 1993 г. в музикално семейство – баща му е саксофонист и флейтист, а майка му вокалистка – Pomboklap израства сред инструментите и музикалното училище на родителите си. Едва 14-годишен започва да миксира на винил, като първите му музикални територии са soul, funk и disco. На 17 вече работи професионално като DJ.

Клубна култура

Голямата промяна идва с Ibiza. От 2014 г. Pomboklap прекарва всяко лято на острова и постепенно се превръща в част от неговата клубна култура. През годините застава зад пулта на Pacha, Blue Marlin, Bora Bora, Beach House, Sankeys, Las Dalias, Cova Santa и Hï Ibiza.

Следва и една от най-важните връзки в кариерата му – Sacro by MËSTIZA. Pomboklap става international resident artist на тези събития, както и в Sacro Music, където ролята му вече е не само да свири музика, но и да участва в нейното откриване, селектиране и развитие.

Като продуцент има музика, подписана от международни лейбъли като Go Deeva Records, Hurry Up Slowly, Wired, Pipe & Pochet, Redolent Music, Afrodisia Music и Tortuga Tribes, а сред артистите, с които е работил по оригинални продукции и ремикси, са MËSTIZA, Aaron Sevilla, Kintar, Adassiya и Alex Twin.

Класацията

Дигиталните му резултати също говорят за международна публика – над 1 милион стрийма в Spotify, над 500 000 слушания в SoundCloud и повече от 45 000 Shazam разпознавания. Достига №36 в световната Afro-House класация на Beatport и №11 в Afro/Latin/Brazilian класацията на Traxsource.

Кариерата му го отвежда от KOKO в Лондон и Armani/Privé в Милано до Vagalume в Tulum, Париж, Мексико, ОАЕ, Катар и Индия. Негови сетове са представяни от Ephimera Tulum, Stereo Productions, Ibiza Global Radio и Ibiza Sonica Radio. Още през 2018 г. Pomboklap получава номинация за Best Spanish Deep House Artist на Vicious Music Awards.

Но в Hacienda статистиката никога не е достатъчна причина един артист да бъде поканен. Музиката е причината. Pomboklap носи онзи groove, който започва със soul, funk и disco, преминава през house и електронната музика и повече от десетилетие се оформя всяко лято на Ibiza.

Тази събота Лозенец няма просто поредния гост DJ. Има артист, който идва директно от съвременната испанска и Ibiza сцена – продуцент, селектор и човек от другата страна на музикалната индустрия.