Картина на Реноар с уникална история отива на търг за 35 млн. долара

За първи път от 97 години насам картината "La femme aux lilas" на Пиер-Огюст Реноар ще бъде предложена на търг с очаквана цена между 25 и 35 милиона долара, съобщи impressio.dir.bg.

Планирана за Вечерния търг на изкуство от XX век на Christie's на 18 май, творбата от 1876-77 г. изобразява Нини Лопес, млада парижка актриса, като златокоса жена с млечнобледа кожа и румени бузи, която гледа в далечината, докато държи букет от бели и розови цветя.

Картината има уникална история: от 1929 г. тя е собственост на семейството Уитни Пейсън - историческа американска фамилия, която Макс Картър, глобален председател за изкуство от XX и XXI век в Christie's, описва пред New York Post като "едно от най-великите, ако не и най-великото колекционерско семейство в Америка през XX век".

Картината е закупена за 100 000 долара през 1929 г. от Джоан Уитни Пейсън и съпруга ѝ Чарлз Пейсън. Творбата е една от първите, които тя придобива, като впоследствие изгражда една от най-известните колекции на импресионистично и постимпресионистично изкуство, както и основава бейзболния клуб New York Mets. Днес колекцията ѝ е предоставена за постоянно на Portland Museum of Art.

Картината остава в семейството оттогава, като преминава към дъщеря ѝ Лоринда Пейсън де Руле, която почина миналия ноември на 95-годишна възраст, съобщава New York Times. По време на Вечерния търг на изкуство от XX век, Christie"s ще предложи девет произведения от нейната колекция, според New York Post.

Уитни Пейсън и де Руле далеч не са единствените колекционери в семейството. Лелята на Уитни Пейсън, Гертруд Вандербилт Уитни, съпруга на бизнесмена Хари Пейн Уитни и дъщеря на железопътния магнат от Позлатената епоха Корнелиус Вандербилт II, е основателка на Whitney Museum of American Art.

Любопитно е, че друга картина на Реноар от същия период, също закупена през 1929 г. от член на семейството, Джон Хей Уитни, поставя рекорд за търг на художника през 1990 г. Творбата Au Moulin de la Galette (1876), по-късно преименувана на Bal du Moulin de la Galette, е продадена за 78,1 милиона долара в Sotheby's в Ню Йорк на японския бизнесмен Рьоей Сайто. Този рекорд все още не е подобрен.





