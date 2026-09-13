Преди 115 г. я крадат от Лувъра. Арестуват Пикасо
Наполеон Бонапарт я плячкосва от Италия
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Наполеон Бонапарт я плячкосва от Италия
Животът му е изкуство, бурни страсти и вечно съперничество
"Женско лице" е рисувана през 1941 година
В нея се отдава почит и на художничка Франсоаз Жило
Творбите все още са в добро състояние
За колко беше купена картината "Жена с часовник"
Емили Ландау гледа безценна картина на Пикасо половин века над камината си
Четем историята на гения и Дора Маар
Мая Руис-Пикасо е майка на три деца
Гледаме изключителна фотографска изложба в СГХГ
Изложба с графики на модернисти от XX век започва на Оборище 5
Хайъме Боти трябва да плати над 50 млн.евро
Творението на художника за 20 милиона паунда било изложено в Галерията за модерно изкуство „Тейт“ в Лондон
Картината е „Бюст на жена“, която е на стойност 20 милиона паунда
Сериалът по БНТ припомни за подозренията към гения на авангарда
Шедьовърът задигнат преди 6 г. от галерия в Ротердам
Прелестното място над Ница е поредната сцена на световния ни художник Христо Явашев подреди варели в Сен Пол сюр Ванс Христо Явашев завладя едно от...
Ценителите на изкуството отново ще имат възможността да разгледат безплатно представителната експозиция с близо 2000 произведения в новата ни Национал...
В Лондон беше представена за първи път непоказвана досега картина на Пабло Пикасо, която ще бъде продадена на търг на 5 ноември. Тя е част от синия пе...
За първи път днес бе показана непозната досега картина на Пабло Пикасо, която ще бъде продадена на търг на 5 ноември. Тя е част от синия период на тв...