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Търг за острова на милиардер

Търг за острова на милиардер

Търг за частния остров на милиардера Крег Макгоу ще обяви Сотбис. Богаташът се опитва да продаде имота си за 75 млн. долара вече от година, но без усп...

28 август | 20:40
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