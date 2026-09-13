Фланелка на Пеле удари 4,9 милиона долара
Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
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Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
И друга негова творба се похарчи на търг на "Сотбис"
Това е "Ето Човека" - класически сюжет в християнското изкуство
Густав Климт поведе класацията в Сотбис
Разкошното имение е построено от именит индустриалец
От "Сотбис" рекламират украшенията като "една от най-важните колекции от кралски и благороднически бижута от дворовете на Централна Европа, които няко...
Аукционната къща „Сотбис” организира наддаването
Бутилка от 750 мл Macallan от 1926 г. бе купена за 2 187 500 британски лири
Скъпоценностите са били изнесени тайно от България
Емили Ландау гледа безценна картина на Пикасо половин века над камината си
Скъпоценният камък "без примеси" с тегло 10,57 карата е добит през 2019 г.
Търгът в "Сотбис" ще е през януари 2021
Дилърите очакват високи цени и страсти
Рядък едър рубин бе продаден за рекордните 30,33 млн. долара от "Сотбис" в Женева. "Рубинът на изгрева" е монтиран на пръстен "Картие" и е с цвят "гъл...
Хонконг. Международната аукционна къща "Сотбис" продаде розов 8,41-каратов диамант с изключителен блясък и чистота бе на търг в Хонконг за рекордната...
Търг за частния остров на милиардера Крег Макгоу ще обяви Сотбис. Богаташът се опитва да продаде имота си за 75 млн. долара вече от година, но без усп...
София.Уникалната книга дамаскин на възрожденския книжовник Тодор Пирдопски е била спасена от търг на "Сотбис" и върната в България преди дни, научи "С...
Хонконг. Скъпоценният камък с яйцевидна форма ще бъде изложен на търг в Хонконг на 7-ми октомври. Предварителната му оценка варира между 28 милиона и...