Холивудска звезда лудна по българска песен

Сара Джесика Паркър лудна по българска песен! Звездата от "Сексът и градът" е фенка на "Ди-ли-до".
Песента, изпълнена от Женския хор на Българското радио и телевизия — днес „Мистерията на българските гласове“, е включена в официалния плейлист на New York Times, който актрисата сподели.
Култовите записи, издадени от Марсел Селие и донесли на България "Грами", се превръщат в неочакван спътник в нейното пътешествие из съвременната литература.
Актрисата е слушала песента в периода, когато оценява 153-те романа, кандидатстващи за литературната награда „Букър“ за 2025 г.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com