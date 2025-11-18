Холивудска звезда лудна по българска песен

Сара Джесика Паркър лудна по българска песен! Звездата от "Сексът и градът" е фенка на "Ди-ли-до".

Песента, изпълнена от Женския хор на Българското радио и телевизия — днес „Мистерията на българските гласове“, е включена в официалния плейлист на New York Times, който актрисата сподели.

Култовите записи, издадени от Марсел Селие и донесли на България "Грами", се превръщат в неочакван спътник в нейното пътешествие из съвременната литература.

Актрисата е слушала песента в периода, когато оценява 153-те романа, кандидатстващи за литературната награда „Букър“ за 2025 г.

