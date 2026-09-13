Защо кралица Камила влезе в "Сексът и градът"?
Британската монархия и холивудския елит си дадоха среща
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Британската монархия и холивудския елит си дадоха среща
Ето коя е тя
Продължението на сериала отново ще бъде на екран тази седмица
Снощи той спечели най-престижната международна литературна награда "Букър"
Но само по 20 минути на ден и с терапевтична цел
Любимият на Кари Брадшоу - Тузара, няма да участва в продължението
Нови мемета с ръкавиците на сенатора
Сара Джесика Паркър разкри, дали ще търсят заместник на Ким Катрал
Ким Катрал не е пожелала да се завърне за ново продължение, след като се скара със Сара Джесика Паркър
Също като известната си героиня от "Сексът и градът" Кари Брадшоу, Сара Джесика Паркър е почитателка на луксозните дамски обувки. Актрисата беше хван...
Сара Джесика Паркър на снимачната площадка
Сара Джесика Паркър и съпругът й Матю Бродерик продадоха луксозната си къща в Ню Йорк. Не става ясно за каква сума актьорското семейство се е разделил...
Сара Джесика Паркър не вярва, че описанията на извънземните същества по телевизията са много верни, но е убедена, че наистина има друг живот. "Не...
Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик са женени от 16 години, но признаха, че са минали през не малко трудни моменти. Звездата от "Сексът и градът" разк...