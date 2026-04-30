Защо кралица Камила влезе в "Сексът и градът"?

Ню Йорк стана сцена на необичайна, но завладяваща среща между британската монархия и холивудския елит. В рамките на официалното си посещение в САЩ, кралица Камила посети емблематичната централна сграда на Нюйоркската обществена библиотека на Пето авеню, където бе посрещната от две от най-влиятелните жени в града - актрисата Сара Джесика Паркър и главната редакторка на Vogue Ана Уинтур.

Среща на две икони

За феновете на поп културата гледката беше като извадена от сценарий, при която кралицата на Манхатън - Кари Брадшоу в лицето на актрисата Сара Джесика Паркър посреща истинската кралица Камила на мястото, където героинята от „Сексът и градът“ трябваше да се омъжи в първия филм от поредицата. Въпреки филмовата история на мястото, фокусът на деня беше далеч по-сериозен - грамотността и опазването на историческото наследство.

Камила, която е на 78 г., и Паркър - на 61 г., демонстрираха искрено приятелство, разглеждайки артефакти от специалната колекция „America250“. Двете дами се познават от миналата година, когато Паркър гостува в Лондон като жури на наградите „Букър“.

Символичен подарък от Острова

Един от най-емоционалните моменти на посещението беше свързан с литературата за деца. Кралицата не скри вълнението си пред ранно издание на „Когато бяхме съвсем малки“ от А. А. Милн.

Тъй като оригиналната играчка на кенгурчето Ру, вдъхновила героя от „Мечо Пух“, е изгубена преди десетилетия в една ябълкова градина, Камила направи символичен жест. Тя подари на библиотеката ръчно изработено копие на Ру, създадено от британски производител, за да може компанията на Пух, Йори и Прасчо в Ню Йорк най-после да бъде пълна.

Мода и каузи

На последвалия прием се присъедини и Ана Уинтур, която в рядък момент на протоколна топлота свали слънчевите си очила и поздрави кралицата с целувка.

Освен любовта към книгите, визитата подчерта и социалните ангажименти на Камила. Тя се срещна с организации, борещи се срещу домашното насилие - кауза, на която кралицата посвещава голяма част от обществената си дейност.

„Книгите са най-добрите приятели, които човек може да има – и в добри, и в лоши времена“, сподели Камила пред събралите се гости, припомняйки как нейният онлайн книжен клуб се е превърнал в глобално движение по време на пандемията.

Това посещение не само затвърди културния мост между двете нации, но и показа едно модерно лице на монархията, което се чувства еднакво комфортно сред прашни исторически архиви и под светлините на прожекторите в Манхатън.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com