Защо кралица Камила влезе в "Сексът и градът"?
Британската монархия и холивудския елит си дадоха среща
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Британската монархия и холивудския елит си дадоха среща
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Премиерата на сезон 2 на "Простоей така" е на 22 юни
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20 години по-късно излезе новият провокативен роман на Кандис Бушнел
Ролята на икономката Магда в сериала "Сексът и градът" й донесе голяма популярност