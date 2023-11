Почина любима актриса от култови сериали

Любимата американска актриса и звезда от "Сексът и градът" Франсис Стърнхаген почина на 93-годишна възраст, бе потвърдено днес.

Двукратната носителка на наградата "Тони" има зад гърба си редица сериали в праймтайма, сред които "Наздраве", "На златното езеро" и "Наследницата". Синът ѝ Тони Карлин потвърди смъртта на известната актриса.

Семейството ѝ направи изявление днес пред The Hollywood reporter. Краткото съобщение гласи просто: "Продължаваме да се вдъхновяваме от нейните любов и живот."

Според семейството ѝ тя е починала в мир в понеделник от естествена смърт, както съобщава гореспоменатото американско издание, предаде "Вести".

В хитовия сериал "Сексът и градът" Франсис изпълняваше ролята на Бъни Макдугъл, първата свекърва на Шарлот Йорк по време на брака ѝ с Трей Макдугъл.

В сериала героинята на Франсис - Бъни, е много властна и наперена. Тя се възприема като безкомпромисен характер. В сериала Бъни е страстна пушачка и почитателка на алкохола, която притежава разкошно имение в Кънектикът с оранжерия, пълна с орхидеи.

Франсис участва и в хитовия сериал "Спешно отделение", като изпълнява ролята на аристократичната баба на д-р Джон Картър от Чикаго. Съвсем наскоро обаче тя изигра майката на южняшката героиня на Кира Седжуик в сериала "Разобличаване".

Известна с това, че играе роли на жени, които са безкомпромисни личности, Франсис е коментирала темата така: "Трябва да кажа, че е забавно да играеш тези снобски възрастни дами. Винаги е по-забавно да бъдеш неприятен. Познавам такива жени и предполагам, че мога да им подражавам."

Въпреки че е много уважавана актриса, Франсис е известна с това, че отказва филмови роли. Тя повече се е увличала по телевизионните роли, защото те наистина я отдалечавали от семейството ѝ за твърде дълго.

Но въпреки че отказва предложения за филмови роли, тя се появява в няколко от тях. През 1979 г. се снима в "Да започнеш отначало", а през 1988 г. се появява в "Ярки светлини, голям град". През 2009 г. участва в "Джули и Джулия". Участва и в хитовия филм от 1990 г. "Мизъри".

Въпреки че е най-известна с работата си на екрана, Франсис има блестяща кариера и на сцената. През 1974 г. тя участва в бродуейската постановка на "Добрият доктор" на Нийл Саймън, като дори печели награда "Тони" за работата си в представлението.

