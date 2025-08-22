Роко Бароко идва за ревю в София

Жив класик от международния А отбор на висшата мода ще гастролира в столицата.

Световноизвестният италиански корифей в дизайна Роко Бароко на втори октомври ще покаже десет модела, специално подготвени за софийското ревю, коментира пред „Стандарт“ Анелия Петкова, която повече от две петилетки представя колекциите на прочутия стилист у нас. Отбраната публика ще види и авторската серия на Роко Бароко от чанти и обувки, която е другата голяма новина в актуалното му творчество, уточнява бизнес дамата от „Брайдъл фешън“, заради която маестрото се чувства свързан с България от доста време насам. Неслучайно той пристига и за откриването на новия й бутик.

Анелия Петкова и Роко Бароко в Капри

Приятелството им е от 2013-а - след овациите на дефилето му в Милано тя отива да се представи. Той е впечатлен, че стайлингът на българката от главата до петите е белязан от бранда му. Започват да си пишат и да се чуват по телефона – Анелия Петкова му разказва как българките приемат произведенията му. „Правя дрехи, които жените ще могат да носят и след 50 години“, споделя прочутият естет, който през март навърши 81, но за него, като за истински Овен, възрастта е само досадна аритметика.

Роко Бароко, чието истинско име е Антонио Мускариело, рисува от дете. Талантът му избухва с пълна сила през 60-те, вдъхновен от блясъка на бо бонда на Европа и Америка в родната му Иския – от Лукино Висконти, който има вила на острова, през Алфред Хичкок, до Чарли Чаплин. Оттам нататък успехите му, срещите му, кариерата му са като на кино. Но каквото и да се случва, средиземноморското съвършенство в облеклата на Роко Бароко е с постоянна стойност без срок на годност. Елегантност и оригиналност, родени в диалога между ръчната изработка и авангардните технологии.

„Моят бизнес тръгна през 60-те. И жените, и мъжете тогава бяха много елегантни. Благодарение на таланта си, на силната ми личност, на желанието да разчупя калъпа на господарите, присъстващи на тази територия преди мен, поех по пътя към триумфа“, признава Роко Бароко пред списание D!va.

През 70-те Рим вече е столица на световното кино. Актрисите, които снимат в култовото студио Чинечита, задължително запазват часове във владенията на Роко Бароко. Сред тях са Ана Маняни, Мария Калас, Клаудия Кардинале, Лайза Минели, Уте Лемпер, Жаклин Бисе, Елза Мартинели, Марианджела Мелато, Вирна Лизи, Анита Екберг, Лаура Антонели, Стефания Сандрели, Урсула Андрес, Далила ди Лазаро. Те тотално се доверяват на своя гуру в шика. Ателието му край Испанските стълби е задължителна локация за богините на екрана. Съпруги на арабски шейхове и на петролни магнати чакат на опашка в шоу рума на Роко Бароко.

„Жената не трябва да имитира гардероба на дъщеря си, опитвайки да забрави реалната си възраст. На 40 и 50 е абсурдно да се правиш на 20 – не само с дрехите. Животът се променя, ние се променяме, но моята мода съхранява най-доброто от миналото, неговата креативност без граници“, казва Роко Бароко пред италиански медии.

Тайната на Роко Бароко за професионално и човешко дълголетие е ясна и категорична: той е артист, който не спира да създава. В скиците и в творенията си вае идеалната жена в цялата й чувственост като скулптура на Канова със божествени пропорции. Неслучайно модата му остава вечна, въпреки капризите и абсурдите на времето и тенденциите.

На последното си засега грандиозно представление в „Театро Гранде“ в Помпей край любимия му Неапол Роко Бароко доказа, че модата е история, която разказва чрез текстила, декорациите, кристалите, дантелите и невероятните цветове. Следващата страница ще бъде написана в София.

