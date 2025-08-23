Най-после! Евангелие обясни възкръсването на Христос

Учени са открили доказателства, че Адам и Ева действително са съществували

преди повече от 200 000 години, и твърдят, че са потвърдили едно от най-значимите чудеса в Библията.

Както съобщава „Мирър“ автентичността на Евангелието от Никодим, известно още като Деянията на Пилат, остава гореща тема на дебати сред религиозните учени. Те са особено заинтересовани от първата част на това евангелие, която описва подробно както процеса срещу Исус, така и неговото възкресение.

Лонгин през погледа на Никодим

Този повратен момент е видян през погледа на Никодим, който е идентифициран като последовател на Христос в Евангелието от Йоан. Интересното е, че в него се споменава друга ключова фигура, която не е включена в Новия завет - римския стотник Лонгин, който играе ключова роля.

Никодим изобразява Лонгин като воина, който пронизва Исус в ребрата с копие по време на разпятието. Именно в този момент той възвръща зрението си, след като очите му са измити от кръвта и водата, извиращи от самия Христос.

Друго изображение на този пренебрегван герой е на войник, който стои на стража пред тялото на Исус в гробницата. Тази история предполага, че Лонгин е отхвърлил подкуп от еврейските власти, като е обявил Христос за „наистина Божи Син“ след земетресението, последвало смъртта на Исус.

Вярна ли е историята

Автентичността на тази история е обект на широки дебати, като мнозина се съмняват, че е написана от Никодим. Някои дори предполагат, че този разказ за смъртта и възкресението на Христос е написан от неизвестен автор 400–500 години преди смъртта му.

Ето защо той вече не се споменава в Библията, въпреки че образът на Лонгин е увековечен в зашеметяваща статуя, разположена под базиликата „Свети Петър“ във Ватикана.

