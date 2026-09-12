Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
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Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
Човек не трябва да остава безразличен към нещастията на другите
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Римският стотник Лонгин играе важна роля в историята
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За раждането на Исус разказват двама евангелисти - Матей и Лука
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Страстната седмица между "Осанна във висините" и "Разпни Го"
Днешният вид на Омуртаг
"В евангелие чист ръкопис български безценна драгоценност - наша древност, на него клели са се вси царе францушки с велика набожност и дълбока вярн...
Скриват древната реликва на тайно място заради крадци Свещеници, кметове, местни хора и гости от Разлог и Банско се събраха днес в разложкото село Ел...
Руско старо евангелие се съхранява и пази зорко в църквата "Свети Атанасий" в разложкото село Елешница. Със светото писание се гордеят жителите на сел...
Някои експерти твърдят, че "Евангелието на съпругата на Исус" е автентично
София. Премиерът Марин Райков ще поднесе копие на обковка на Черепишкото евангелие на Негово Светейшество папа Франциск. Правителствената информационн...