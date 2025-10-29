Брад Пит се завръща в култова роля

Брад Пит се завръща на екран. Актьорът реализира новия си проект, с който ще напомни на зрителите онова усещане за носталгия по златните години на Холивуд.

Оказва се, че "Приключенията на Клиф Буут" е по-скоро развитие на една от сюжетните линии в хитовия "Имало едно време… в Холивуд".

В оригиналния филм Куентин Тарантино е сценарист и режисьор, в "Приключенията на Клиф Буут" е сценарист и продуцент, а режисурата е на Дейвид Финчър.

В Лос Анджелис Пит беше забелязан на снимачната площадка. Той се появи с дълга руса коса и руси мустаци.

Подробностите за сюжета на филма се пазят в тайна. Плакат, забелязан на фона на друга сцена, разкрива, че действието се развива 8 години след развитието на сюжета в оригиналния филм.

Скот Каан, Елизабет Дебики, Кори Фогелманис, Карла Гуджино, Бари Ливингстън, Карън Карагулиан и Джей Би Тадена са част от лентата, според IMDB.

Питър Уелър неотдавна разкри подробности за участието си в проекта. В подкаста за филми Reel School той каза, че поема роля в продукцията.

