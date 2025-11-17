Спектакъл в Народния театър размива границите между сън и действителност

Какво означава да откриеш убежище в свят, който непрекъснато те дърпа в различни посоки? „ТАМ“ е новата постановка на Народния театър, която търси отговор именно на този въпрос. Премиерата на спектакъла на Деян Георгиев е на 20 и 21 ноември на Сцена „Апостол Карамитев“.

В последните години пърформансът се превърна в една от водещите форми в съвременните сцени по света – начин изкуството да се преживява отблизо, а не само да се наблюдава. „ТАМ“ следва тези тенденции, като поставя зрителя в активна, жива среда. Проектът използва принципите на спектакъл инсталация, при който публиката не гледа „отстрани“, а присъства в самата художествена среда.

Вдъхновен от понятието locus amoenus – „прекрасното място“, спектакълът на Деян Георгиев търси съвременното усещане за сигурност и покой в свят, който рядко ни ги дава. Това е покана към зрителя да потърси своето убежище – вътре в себе си и заедно с другите.

На сцената ще видим актьорите Снежина Петрова, Явор Вълканов, Калоян Трифонов и Василена Кънева. Заедно с публиката те разглеждат концепцията за живота като сън, в който се спасяваме от действителността.

Авторът и хореограф Деян Георгиев е мултидисциплинарен артист, включен в класацията Forbes Bulgaria „30 под 30“, с магистърска степен по хореография и артистично изследване от Codarts/Fontys (Холандия). Неговото соло Wired е част от селекцията на Aerowaves Twenty23, а Last Orbit е включен в престижния Moving Balkans Showcase 2026.

Асистент-хореограф е Бианка Браунесбергер, сценограф и костюмограф – Габриела Кърджилова, композитори – Петя Диманова и Божидар Василев – Trombobby, светлинен дизайн – Виктор Георгиев, визуална среда – Петко Танчев.

„ТАМ“ е четвъртият проект от Програма „Апостол Карамитев“ – инициатива на Народния театър, създадена през 2023 г. в чест на 100-годишнината от рождението на великия актьор. Програмата дава възможност за нови форми, естетики и интердисциплинарни практики, които разширяват границите на театъра и канят публиката да участва в откриването на нови сцени на смисъла.

