Бандерас прошепна нещо удивително на Радина
Българската постановка „Медея“ покори Мадрид
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Българската постановка „Медея“ покори Мадрид
Премиерата е на 23 и 24 април на Камерна сцен
Човекът е възможност на мирозданието
Премиерата на „ТАМ“ ще бъде на 20 и 21 ноември
Двамата участват в "Оставам за малко"
Тя и Филип Буков се развихрят в „Отворена брачна двойка“ в „Сълза и смях“ от 23 часа
120 000 зрители са гледали досега хитовия спектакъл
За централните партии са ангажирани водещите ни солисти и известни гости
Посланията на великия мъдрец в „Кошници“ никога няма да остареят
Тя и Георги Ангелов са романтичен дует в „Опасна комедия“
Известни български актьори участват в представление
Текстът защитава достойнството на Българската армия, каза Васил Василев
20 години по-късно отново играе в „Есенна соната“
Първият спектакъл на компанията е "Островът на съкровищата“
Обявяват допълнително представление
Георгиев се качва на сцената на Летния театър в Бургас
За първи път световноизвестният американски актьор ще играе на българска сцена
Те ще представят премиерата на „Мостът“ в театър „Азарян“ този четвъртък
Тази вечер от 21:00 часа на нова сцена
Някогашният палавник е баща на три деца и отегчен чиновник Девет години след "Хари Потър и Даровете на смъртта", последната седма книга от суперуспеш...