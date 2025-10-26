Алекс Сърчаджиева раздава целувки в полунощ

Александра Сърчаджиева продължава да поддържа мистерията около евентуалния си романс, след като цяло лято пуска фотоси, за които се смята, че са правени от неназован досега неин много близък мъж. Дали актрисата най-после си е позволила да открие любовта, все още може само да гадаем. От обкръжението й мълчат, самата тя не обелва и дума по темата. Затова пък публиката се радва на страхотната романтика в „Отворена брачна двойка“ – абсолютния хит на „Ажур пико“ с Алекс и Филип Буков, режисиран от Владлен Александров. Те играят съпрузи, които се обичат, но отношенията им са изпълнени с противоречия. "Съветвам всеки мъж да се ожени. Ако попадне на добра жена ще е щастлив, ако ли не, ще стане философ", казва Сократ.

В спектакъла, който зрителите ще гледат в Нощта на театрите на 15 ноември от 23 часа в „Сълза и смях“, героите разкриват какви са обичайните и необичайни проблеми на партньорите и как битовизмът може да предизвика редица скандали. Действието е динамично, диалогът е остроумен и забавен, а двамата актьори дават най-доброто от себе си. Неслучайно постановката по пиесите на световноизвестните драматурзи Дарио Фо и Франка Раме жъне огромни успехи из цяла България. Следващите представления в „Сълза и смях“ са на 16 и 27 ноември и 13 декември.

