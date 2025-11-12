Стефания Колева призна за Геро

Стефания Колева коментира съвместната си работа с Герасим Георгиев - Геро в постановката "Оставам за малко".

"Отдавна не бях виждала Геро в такава светлина! В кондиция е и е много спокоен, а той е човек, който винаги е бил много експресивен", каза тя.

В "На кафе" актрисата признава, че пиесата засяга теми, близки до всеки човек:

„Много неща се случват, когато една жена я няма три години. Понякога си тръгваш не защото не обичаш някого, а защото нещо се е случило. Това се случва и в нашата пиеса. Докато се стигне до истинската причина, минават ситуации, които разлистват един живот - като зацикляне, от което всеки се опитва да излезе."

Колева подчерта и важен детайл за днешното време:

„В нашето съвремие липсват нежност и прошка. Хората все по-често мислят егоистично и забравят, че да простиш понякога е по-голяма сила, отколкото да се защитиш."

