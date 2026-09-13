Стефания Колева изненада Гала с неочаквано признание
Тя изтъкна, че никога не е съжалявала за избора си да стане актриса
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Тя изтъкна, че никога не е съжалявала за избора си да стане актриса
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Стефания Колева откровено призна, че мечтае за легендарния фолк певец Милко Калайджиев. Актрисата обаче побърза да разясни, че се надява да влезе в о...