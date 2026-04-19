"Есенна соната" на Бергман в Народния театър

Премиерата на „Есенна соната“ от Ингмар Бергман – постановка на режисьора Крум Филипов, която се вглежда в най-фините и болезнени пластове на човешките отношения, ще бъде на 23 и 24 април на Камерна сцена в Народния театър „Иван Вазов“.

„Есенна соната“ е спектакъл за онова в човека, което остава скрито зад социалните роли и привидното спокойствие. Пиесата, вдъхновена от едно от най-интимните произведения на Бергман, поставя в центъра сблъсъка между майка и дъщеря – среща, в която неизказаното и потиснатото излиза на повърхността. В този процес привидното спокойствие на ежедневието се разпада, отстъпвайки място на дълбоко екзистенциално преживяване.

Спектакълът на Крум Филипов превръща сцената в пространство, в което вътрешният свят на героите се разгръща с цялата си противоречивост – ранимост, ярост, вина и жажда за прошка. И фокусът не е върху самата прошка, а върху това колко е трудно да намериш сили в себе си, за да простиш на този, който те е наранил.

В ролите влизат Жорета Николова, Александра Василева, Албена Ставрева и Стоян Пепеланов. Сценографията е на Венелин Шурелов, костюмите – на Елица Георгиева, а музиката – на Христо Намлиев. Преводът е на Васа Ганчева.

„Преди години удивително талантливият артист Кольо Карамфилов ми сподели, че „лицето е печатът на Бога“. Бергман е поет на човешкото лице – „другото лице“, невидимото, оттеглено в сянката на личността, трептящо под повърхността на привидната уравновесеност, извадена от търпение, екстатично изгубила равновесие. В „Есенна соната“ скритото лице, в ипостасите на майка и дъщеря, се появява, за да измести фокуса от привидното, да разруши привидната измамна обвивка на ежедневното и да превърне бита в битие. Това нощно лице е родено от сънищата, изпълнено със страсти, наранено, яростно, бясно. В това лице обаче просветва религиозна надежда. В „Есенна соната“ Бергман не посочва спасение, но разкрива жаждата за него.“, казва Крум Филипов.

Спектакълът се състои в усещането за милост като събитие, а не като резултат. Самото човешко усилие към милост превръща „Есенна соната“ в екзистенциално събитие с въздействието на антична трагедия – едновременно Медея и Електра.

