"Идеалният мъж" – 200 пъти в Народния театър

Народният театър отбелязва представление номер 200 на хитовия спектакъл „Идеалният мъж“ на 5 октомври на голямата сцена. Постановката е в репертоара на академиците от 2007-а и оттогава е гледана от над 120 000 зрители.

18 години след премиерата на представлението, режисирано от французина Тиери Аркур, то продължава да е сред най-обичаните заглавия на първия ни театър. Днес в него блестят Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Мария Каварджикова, Биляна Петринска, Луиза Григорова-Макариев, Михаил Петров, Сава Драгунчев, Виктория Колева, Дарина Радева, Жорета Николова, Стоян Пепеланов и Христо Терзиев.

„Благодаря на българската публика, която гледа „Идеалният мъж“ през всичките тези години. Това е спектакъл по пиеса, написана преди повече от век! Великолепно е, че зрителите с любопитство търсят приключения“, казва Тиери Аркур. И добавя: „Тази комедия е великолепно оръжие, с което може да се подходи към критика на нашето общество. В нея смехът води със себе си неудобството и удоволствието да виждаш как другите правят твоите грешки, а също така е и проводник на една политическа поука, винаги присъстваща в творбите на Оскар Уайлд. И макар времето и културата да са различни от времето и културата в нашия свят сега, в тази пиеса Оскар Уайлд говори за корупция, но и за уважение спрямо другия, което не бива да се смесва със сляпото желание да подчиниш другия на своите желания, а също и за цената, която всички трябва да заплатим за действията си!“

„Идеалният мъж“ е комедия със „сериозно съдържание“, в която Оскар Уайлд изследва темите за любовта, амбицията, истината и малките човешки слабости. Спектакълът празнува не просто своите 200 изигравания, а живата среща между класиката и съвременността, между сцената и публиката. През годините в спектакъла са участвали Милена Атанасова, Стоян Алексиев, Любомир Ковачев, Иван Юруков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Елена Атанасова, Марта Кондова и Виктор Танев.

