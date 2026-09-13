Владо Карамазов се завръща в хитово шоу
Всичко започва отново, обяви актьорът
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Всичко започва отново, обяви актьорът
Това се случи по време на специалния епизод на риалитито
120 000 зрители са гледали досега хитовия спектакъл
Запален фен на определена марка
Това лято в района на Видин започват снимките на дългоочаквания формат
Театралната звезда се пусна по гащи
Опитах се да бъда не само водещ, но и ментор, заяви Ваня
Интересно отношение и към водещия Ваня Джаферович
Актрисата-писателка-художничка не знае кой е Явор Дачков и Владо Карамазов, но е наясно какво води към славата
Оказва се, обаче че актьорът няма намерение да излиза от сцената
Един от най-авторитетните вестници в света публикува снимка на актьора
Тези два месеца бяха като някаква утопия, сподели водещият на най-екстремното риалити
Трябваше да го направя преди години, призна актьорът
Отидете за месец далеч от града, там където всичко е чисто и ще видите голямата промяна, заяви водещият
Излях толкова пот, че можеше река да тръгне от мен, написа звездата
Бързо ни сгодиха, разкри водещият на "Сървайвър"
Актьорът отново води "Сървайвър"
Премиерата на новите епизоди е заложена за 2022 г.
Актьорът спечели 11 награди от един фотографски конкурс
С набраните средства вече е закупена медицинска апаратура за лечение