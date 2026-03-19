Владо Карамазов се завръща в хитово шоу

Владо Карамазов обяви завръщането си в "Трейтърс: Игра на предатели". Обичаният актьор съобщи в социалните мрежи, че отново ще е водещ на шоуто, което се превърна в истински хит у нас само след един сезон.

"Всичко започва отново! Наистина съм щастлив, че за втори път ще мога да наблюдавам тази страхотна игра от първия ред. Кои ли ще са новите предатели? Нямам търпение да разбера...", написа Карамазов в Инстаграм.

Предаването бързо спечели широка аудитория и се превърна в едно от най-обсъжданите телевизионни формати у нас, благодарение на напрежението, стратегията и психологическите игри между участниците.

С новия сезон зрителите отново ще станат свидетели на интриги, съюзи и предателства, а очакванията са интересът да бъде дори още по-голям.

