Пловдив счупи всички рекорди! 4000 билета изкупени за часове

Пловдив счупи рекордите по интерес към култура, и по-точно към театралното изкуство. Пред касата на Драматичния театър от вчера се вият опашки. Културната институция обяви Черен петък за ден, с атрактивни цени на билетите - наполовина, за собствената си продукция. За няколко часа са били изкупени над 4000 билета, предаде "Марица".



Драмата реши да изненада публиката си още повече, като обяви втори ден с 50 % намаление за постановките. И бройката продадени билети продължава да набъбва. Промоцията обхваща спектаклите през декември и януари.



"Вчерашният ден се превърна в истински празник за театъра. Интересът към билетите бе толкова голям, че само в рамките на часове бяха закупени над 4000 билета. Дори и краткото техническо затруднение онлайн не успя да намали желанието ви да бъдете част от нашите спектакли — нещо, което приемаме като чест и привилегия. За да могат всички да се възползват, удължаваме промоцията с още един ден. Вашият порив към живото изкуство ни вдъхновява и ни напомня колко силно е мястото на театъра в сърцата ви", написаха от Драмата.





