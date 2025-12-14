Анастасия Лютова с моноспектакъл в Театър "199"

„Животът бързо се променя. Животът в миг се преобръща. Това бяха първите думи, които написах след случилото се.“, казва главната героиня в „Годината на магическото мислене", премиерния моноспектакъл на Анастасия Лютова в Театър „199“, режисиран от Стайков Мурджев. Пиесата на Джоан Дидиън въвлича в сърцевината на лична буря. Там, където болката, любовта и надеждата се борят за последната дума. След световния успех на едноименната книга, драматизацията оживява на сцената в силно, интимно и дълбоко човешко театрално преживяване. Постановката превръща автобиографичната изповед на Джоан Дидиън в универсален разказ за любовта, загубата и онова „магическо мислене", което ни помага да продължим.

Джоан Дидиън е родена в Сакраменто през 1934 г. и завършва Калифорнийския университет в Бъркли през 1956 г. След дипломирането си тя се премества в Ню Йорк и започва работа за Vogue, което води до кариерата ѝ като журналист и писател. Дидиън публикува първия си роман, „Бърза река“, през 1963 г. Други романи на Дидиън са „Свири го както е“ (1970), „Молитвеник“ (1977), „Демокрация“ (1984) и „Последното желание“ (1996). Първият том есета на Дидиън, „Поклон към Витлеем“, е публикуван през 1968 г., а вторият ѝ, „Белият албум“, излиза през 1979 г. Мемоарите ѝ „Годината на магическото мислене“ печелят Националната награда за документалистика през 2005 г. А през 2007 г., нейната собствена драматизация на текста се появява в Театър Буут на Бродуей под режисурата на Дейвид Хеър и с участието на Ванеса Редгрейв. Авторката получава награди като „Проницателен наблюдател на американската политика и култура в продължение на повече от четиридесет и пет години. Отличителното съчетание от дискретна елегантна проза и ожесточен интелект печели на книгите ѝ място в канона на американската литература, както и възхищението на поколения писатели и журналисти.“

„Пиша, за да разбера какво мисля, какво гледам, какво виждам и какво означава това,“ споделя Джоан Дидиън в едно от последните си интервюта преди да почине през декември 2021 г. Следващите представления на „Годината на магическото мислене“ в „199“ са на 29 декември, 14 и 31 януари.

