Перфектен подарък за Коледа! Книга с 5 детски пиеси

В навечерието на Коледа не бива да се забравя, че няма по-добър подарък за душата от книгата. Сред най-новите творения на изящната словесност е и елетгантното томче „5 детски пиеси“ от Кева Апостолова. Върху корицата е рисунката на малката Мирослава Янкулова, а знакът е на издателската къща „Проф. Петко Венедиков”. Пиесите са по български и световни класики - „Златното момиче”, „Принцесата и граховото зърно” на Андерсен, „Червената шапчица” на Шарл Перо, „Спящата красавица” на Шарл Перо и Братя Грим, детската религиозна мистерия „Теди”… Всички те са поставяни на сцената. „Червената шапчица” се играе повече от две десетилетия в Театър „Възраждане”, успехът е огромен, сменят се само актьорите. Първата Червена шапчица е Зорница Маринкова /на снимката/, режисьор е Георги Георгиев. „Златното момиче“ пък е любимо забавление на децата в съседна Турция – дълъг сценичен живот имат двете постановки в Истанбул и Анкара.

Кева Апостолова днес е от последните живи класици в българския театър. През годините нейните пиеси се играят на различни сцени, в телевизията и в радиото. Тя има номинации за драматургия на САБ, „Нова българска драма“ в Шумен, от Националния конкурс за драматургия в Плевен. Дамата, която е дългогодишен главен редактор на списание "Театър", е от най-респектиращите експерти и авторитети в жанра. Книгите й са стихове печелят сериозна публика не само в България, превеждани са и по света.

Най-новото заглавие на авторката този път е предназначено за невръстните театрали. „Децата имат опит да слушат и четат приказки, разкази, романи, стихове, но пиеси не…Четенето на детска пиеса ще бъде новост и изненада за тях“, коментира Кева Апостолова. „Оригиналните приказки са схематични и кратки – техните текстове са с размер до четири стандартни страници. Например „Принцесата и граховото зърно” е само страница. Това на мен, като техен добронамерен интерпретатор, ми дава възможност да ги подготвя за нов живот – животът на сцената, чрез пълноценна авторска ангажираност по законите на драматургията… Да си в света на Ханс Кристиан Андерсен, Братя Грим, Шарл Перо е привилегия, респект и щастие“, добавя Кева Апостолова.

