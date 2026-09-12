Перфектен подарък за Коледа! Книга с 5 детски пиеси
Автор е Кева Апостолова, художник на корицата е малката Мирослава Янкулова
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Автор е Кева Апостолова, художник на корицата е малката Мирослава Янкулова
Майсторката на словото издаде поетична книга № 11
Кева Апостолова поднася елегантен шок на публиката
Поетесата драматург Кева Апостолова пусна нова книга със стихове - "Не пишете повече, аз написах всичко". Томчето със знака на ИК "Петко Венедиков" с...