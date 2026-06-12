Учителка написа книга, която учи децата как да победят страха
„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
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„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
Автор е Кева Апостолова, художник на корицата е малката Мирослава Янкулова
Кметът на Сливен Кольо Милев откри 17-ия национален фестивал на детската книга. Тази година фестивалът се провежда под патронажа на вицепрезидента Мар...
Сливен. 17-ият национален фестивал на детската книга ще се състои от 11 до 13 май в Сливен. Това обяви пред журналисти директорът на регионална библио...