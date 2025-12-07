Евгени Генчев в нов любовен дует

Искряща комедия, която заразява публиката с радостта от живота – това е „Bella donna”, играната в цяла Европа пиеса на австрийския топ драматург Щефан Фьогел. Хитовият спектакъл, режисиран от известния режисьор Станислав Тодоров-Роги, ще обира овации на 26 и 27 декември в „Сълза и смях“. На сцената ще се развихри страхотна компания. В главните роли са международно признатият пианист Евгени Генчев, който все повече трупа опит в театрални продукции, и тв водещата Диана Любенова. Тя е фатално прелестната, очарователна и изобретателна Кармен, която е убедена, че всеки мъж има гаранционен срок на годност. След изтичането му трябва да бъде сменен. Но любовта може да бъде не само опияняваща, но и смъртоносна. Който не внимава, скъпо ще плати в капана на прелъстителката. Желанията и решенията, взети под разкошната рокля на Кармен, преобръщат битието на спътниците й.

Под прожекторите се леят пиперливи реплики, каламбури, шампанско и елегантни еротични закачки. Във фокуса е хедонизмът с неговите духовни и плътски наслади като модус вивенди. Страстта, сексът и свободата са водещите теми в постановката, които провокират зрителите. В тази въртележка от емоционални крайности и абсурди са въвлечени още Силвестър Силвестъров, Бориса Сарафова-Черкелова, Тодор Кайков и Антоан Петров. Шестимата артисти постигат отличен ансамбъл, който не позволява нито миг скука. Динамиката на представлението е завидна, зрелищни са костюмите, създадени от художничката Сузи Радичкова – внучката на великия писател Йордан Радичков. Сценограф е Милен Боричев. Авторската музика в „Bella donna” е на самия Евгени Генчев – изискано романтична, но и предизвикателно екстравагантна.

