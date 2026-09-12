Диана Любенова хвърли бомба! Голяма промяна в БНТ
Новината съобщи самата водеща
Следете всички новини, анализи и коментари за Диана Любенова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новината съобщи самата водеща
Той и Диана Любенова са главните герои в „Bella donna”
Предаването стартира тази неделя от 18:00 ч.
Актрисата започва ново токшоу
Тя ще води ново ток шоу
Водещата сподели, че е ваксинирана и кара болестта леко
Ботокс подмлади Лиляна Боянова и Диана Любенова
Тя се присъединява към Жени Марчева и Диана Любенова от 5 януари
Диана и мъжът й, продуцентът Лес Уелдън
Мариана Векилска е добър боксьор, Диана Любенова е фен на обувките на висок ток Мариана Векилска ще събужда зрителите на bTV през уикенда с преки вкл...
Башар е ромски Джеймс Бонд в "Корпус за бързо реагиране" 2