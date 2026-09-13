Анастасия Лютова с моноспектакъл в Театър "199"
Гледаме пиесата за първи път в България
Следете всички новини, анализи и коментари за Театър "199". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гледаме пиесата за първи път в България
„Убийство без убийство" е новата премиера в най-известното столично мазе
Театър „199“ празнува 55 с нови звездни отливки за Стената на славата
Топактьорът играе чувствителна душа в новия спектакъл "Чинечита" Стефан Мавродиев играе неосъществен актьор с ултрачувствителна душа в "Чинечита", но...