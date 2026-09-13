Всичко за Театър "199"

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Овации за Маврото в "199"

Овации за Маврото в "199"

Топактьорът играе чувствителна душа в новия спектакъл "Чинечита" Стефан Мавродиев играе неосъществен актьор с ултрачувствителна душа в "Чинечита", но...

09 октомври | 5:45
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