Музикална сензация! Намериха две неизвестни произведения на Бах

Две неизвестни произведения на Йохан Себастиан Бах са открити в Германия, съобщи от BILD.

Това са две органни пиеси, които са станали известни още преди 30-години, но чак сега се е доказало на 99,9 процента, че са на великия композитор.

Германският министър на културата Волфрам Ваймер определи откритието като световна сензация и "най-добрия час за музикалния свят".

Творбите са "Чакона в ре минор" и "Чакона в сол минор", обясни Петер Волни, директор на Архивите на Бах в Лайпциг. По думите му те са написани от 18-годишния Йохан Себастиан Бах.

Днес те прозвучаха за първи път, 275 години след неговата смърт, пред публика в църквата „Св. Тома“ в Лайпциг.

Изключително вълнуващо е, че след повече от 30 години изследвания успяхме да докажем, че са именно на Бах, обясни на пресконференция Петер Волни, директор на Архивите на Бах в Лайпциг.

Той самият открива ръкописите в Кралската библиотека в Брюксел през 1992 г.

Двете чакони - музикален жанр, популярен в края на 17 и началото на 18 век, притежават "стилистични особености, които не се срещат в други произведения на Бах от тази епоха, но и не принадлежат на никой друг композитор", уточнява изследователят.

Ръкописите не са били датирани или подписани.

Създаването на специализиран изследователски портал, разработен от Саксонската академия на науките, обаче позволило да се установи с висока сигурност, че копията, открити в Брюксел, са били изготвени от ученика на Бах Саломон Гюнтер Йон, допълва Волни.

