Майкъл Флетли се завърна у нас: България е любимата ни страна

Легендарният създател на Lord of the Dance Майкъл Флетли даде пресконференция пред родните журналисти в София. Той подчерта, че България е неговата любима спирка в региона – място, което „винаги ги посреща с любов и подкрепа“.

„За мен е чест да бъда тук, в София. Реших да направя тази пресконференция именно тук, защото много пъти сме били в Букурещ, в Будапеща и на различни места, но никога досега не съм бил в София за пресконференция, така че наистина се вълнувам“, заяви той, предаде БГНЕС.

Флетли допълни, че той и екипът му са „невероятно развълнувани“ да се върнат в България за 30-годишнината на спектакъла.

„Абсолютно гърмим от вълнение за шоуто – не само тук, а и по целия свят. Това е огромно постижение“, каза той и припомни, че Lord of the Dance продължава да препълва зали три десетилетия след създаването си.

Той разказа и за трудното начало на продукцията.

„Когато започнах този спектакъл, никой не ми даваше надежда, никакъв шанс. Нито пресата, нито хората, с които работех, нито приятелите ми – да не говорим за онези, които не ми бяха приятели. Бяха толкова щастливи да ми кажат, че нямам шанс да оцелея. Правиха ми живота труден, не само в началото, а цели 30 години. Но аз съм тук, танцьорите ми работят, и ние носим радост на света. Аз съм в бизнеса на радостта“, заяви легендарният хореограф с ирландско-американски произход.

След това той представи „танцмайстора“ Джеймс Кийгън, когото определи като човека, който гарантира безупречното изпълнение на спектакъла „всеки ден, във всеки град по света“.

Флетли описа шоуто като произведение на изкуството, което едновременно се развива и остава вярно на основата си.

„Нашето шоу е постоянно движещо се произведение на изкуството – постоянно се развива, променя... и въпреки това остава същото в своята основа“, каза той. При 40 танцьори на сцената „от Бостън до Пекин, от Токио до Тексас, от Мексико до Москва“ синхронът е абсолютен.

„Всеки от тях танцува възможно най-бързо, удря пода няколко пъти в секунда едновременно с останалите. Иначе не работи. Това е причината шоуто да е на върха вече 30 години и да е най-успешният танцов спектакъл в света“, подчерта той.

Флетли си спомни и първите си стъпки към създаването на спектакъла. „Започнах с една мечта. Само мечта – но изградена така, че в сърцето и ума си вярвах, че ще получи овации. Мотото ми е, че ако работиш здраво и следваш мечтите си, нищо не е невъзможно“.

Флетли припомни, че през 1994 г. не е имал „никакви пари, нищо, само мечтата си“, а е бил вече на 35 години – възраст, на която танцьорите обикновено се пенсионират.

„До 1997 г. Lord of the Dance надмина по продажби всички рок групи в света“, похвали се легендарният танцьор.

Той сподели и философията, която предава на танцьорите си: „Казвам им: представете си някоя възрастна жена или мъж, които са спестявали месеци, за да видят шоуто. Те не искат да знаят, че тази вечер не се чувстваме добре или че ни болят краката. Искат да знаят, че тази вечер ще бъде най-великата вечер за нашите танцьори. Не утре вечер — тази. Всяка вечер“.

„Ние сме благословени да сме в бизнеса на радостта. Наш дълг и наша чест е да се раздадем докрай за хората, които плащат с трудно спечелени пари, за да получат най-великото шоу на Земята“, добави Майкъл Флетли.

Танцмайсторът Джеймс Кийгън подчерта, че България заема специално място в историята на спектакъла. „Идваме в София и региона вече 25 години от общо 30-те години на шоуто. Винаги получаваме невероятен отклик и овации от публиката“, каза той.

На въпроса защо продължават да се връщат тук, Кийгън обясни: „Майкъл винаги се е развивал – той е известен с това негово качество. Той взе традиционния ирландски танц и го превърна в грандиозен спектакъл“.

Предстоящите представления ще бъдат „най-голямата продукция досега“ – с ново осветление, сценография, костюми и музика, но със запазената емблема: „40–50 танцьори в линия, 20 удара в секунда“.

„С ръка на сърцето можем да кажем, че това ще е най-доброто шоу, което ще видите“, добави той. Именно тук Флетли се намеси с усмивка, за да отбележи, че България е любимата им страна“.

Майкъл Флетли, който държи рекорда на „Гинес“ за най-бързи крака в света — 35 стъпки в секунда, избра София за мястото на своята специална пресконференция преди началото на източноевропейския етап от турнето през 2026 г. Трупата ще отпразнува 30-годишнината си в България с два големи концерта: на 4 април 2026 г. във Варна, в Двореца на културата и спорта, и на 5 април 2026 г. в София, в зала „Арена 8888“, които ще бъдат сред ключовите акценти от юбилейното турне.

