Майкъл Флетли се завърна у нас: България е любимата ни страна
Това ще е най-доброто шоу, което ще видите, обяви той
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Това ще е най-доброто шоу, което ще видите, обяви той
Майкъл Флетли прави нова версия
Танцьорите на Майкъл Флетли палят страстите край Дунав Йълдъз Ибрахимова и Ибряма с култов спектакъл в новата "Арена" в града Легендарните рокаджии...