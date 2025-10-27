Световна певица обяви края

Поп сензацията Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от музикалната сцена, за да се посвети на други творчески начинания. Решението идва на фона на вълна от критики и негативни коментари към нея в социалните мрежи.

46-годишната канадска певица потвърди новината чрез публикация в Инстаграм, където се обърна директно към своите фенове.

"Искам да се занимавам с други творчески и лични начинания, които според мен са по-подходящи за следващия етап от живота ми", написа тя. "Изключително много съм се наслаждавала на кариерата си през годините и все още обичам да пиша музика. Винаги съм възприемала това като хоби, което имах щастието да превърна в професия. Завинаги ще се идентифицирам като автор на песни", допълни Фуртадо.

Певицата изрази дълбока признателност към своите фенове и екипа, с който е работила през годините. "Безкрайно съм благодарна на всеки, който някога е слушал музиката ми, посещавал е мои концерти или е споделял сцената с мен", написа тя. В публикацията си Нели сподели и своя снимка на 20-годишна възраст, заснета малко преди първото й професионално участие на живо.

Новината за оттеглянето й идва няколко месеца след като певицата беше подложена на критики онлайн за външния си вид след изпълнение. В отговор Фуртадо публикува свое селфи по бански, заявявайки, че се приема такава, каквато е, и че днес се чувства по-уверена от всякога.

Нели Фуртадо стана световноизвестна през 2000 г. с хита "I'm Like a Bird", който й донесе международна слава и награда "Грами". През годините тя си е сътрудничила с редица известни изпълнители, сред които Тимбаланд, Джъстин Тимбърлейк и Дом Дола.

