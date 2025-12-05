Отиде си музикална легенда

Американският китарист Стив Кропър, създател на "Мемфис соул", звукът, който революционизира соул музиката, е починал на 84-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на семейството му.

Ключова фигура в легендарния лейбъл "Стакс рекърдс" (Stax Records), Кропър е свирил с изпълнители като Отис Рединг, Уилсън Пикет, Sam & Dave, Руфъс и Карла Томас, Еди Флойд. Член на групата Booker T. & the MG's, той е бил също продуцент и композитор.

"Докато скърбим за загубата на съпруг, баща и приятел, намираме лъч надежда в мисълта, че Стив ще продължи да живее вечно чрез музикалните си творби", написаха близките му във Фейсбук, без да разкриват причините за кончината му.

Стив Кропър е съавтор на парчетата Green Onions, Soul-Limbo и Time is Tight на инструменталната ритъм енд блус и джаз група Booker T. & the M.G.'s., както и на хитове като (Sittin' on) The Dock of the Bay и Mr. Pitiful на Отис Рединг.

През 2010 г. американското списание "Ролинг стоун" класира Кропър на 36-о място в своя Топ 100 на най-великите китаристи на всички времена. През 1996 г. британското списание "Моджо" го определя като втория най-добър китарист след Джими Хендрикс.

Въпреки че сътрудничеството на Стив Кропър със "Стакс рекърдс" приключва през 1970 г., Booker T. & the M.G.'s се събират отново, за да записват и да концертират до 90-те години на миналия век. Групата е акомпанирала на музиканти като Боб Дилън, Джон Фогърти и Нийл Йънг, пише БТА.

Кропър е бил китарист на Blues Brothers - групата, сформирана от актьорите Джон Белуши и Дан Акройд. Стив Кропър е участвал във филма "Блус Брадърс" (1980) на Джон Ландис и продължението му "Блус Брадърс 2000" (1998).

