Край на една ера! Италия загуби най-обичаната си певица

На 91-годишна възраст в Милано почина Орнела Ванони, определяна като гранд дамата на италианската естрада, съобщават местни медии. Певицата се е почувствала зле у дома си, а пристигналите лекари са констатирали смърт вследствие на инфаркт.

Кариера, оставила отпечатък върху поколения

Орнела Ванони е родена на 22 септември 1934 г. в Милано. Освен певица, тя е била актриса и телевизионна водеща, а таланта ѝ бележи историята на музиката, спектакъла и телевизията в Италия. Започва музикалната си кариера през 1956 г. и остава активна повече от 70 години. В дискографията ѝ влизат над 100 албума, компилации и записи от концерти, с над 55 милиона продадени екземпляра.

Сред най-популярните ѝ песни са „Senza fine“ („Без край“), „Che cosa c'è“ („Какво има“), „L'appuntamento“ („Срещата“), „Tristezza“ („Тъга“), „La musica è finita“ („Музиката свърши“), „Una ragione di più“ („Още една причина“) и „Io ti darò di più“ („Ще ти дам повече“).

Сътрудничества и призове на Сан Ремо

Ванони работи през годините с някои от най-големите имена в италианската и световната музика като Джино Паоли, Паоло Конте, Фабрицио де Андре, Лучо Дала, Ренато Дзеро, Рикардо Кочанте, Рон Картър, Джордж Бенсън и Хърби Хенкок.

Тя участва осем пъти в престижния фестивал Сан Ремо. През 1968 г. заема второ място с „Casa bianca“. Три пъти се класира на четвърта позиция: с „La musica è finita“ през 1967 г., „Eternità“ („Вечност“) през 1970 г. и „Alberi“ („Дървета“) през 1999 г. Същата година получава наградата на фестивала за цялостна кариера.

Гласът, който остана млад до последния ден

Италианските медии отбелязват нейния характерен глас, елегантност, чувство за хумор и постоянен стремеж към новото. Тя не се страхуваше да работи с млади артисти и да експериментира с жанрове.

През октомври миналата година издаде последния си албум „Diverse“ („Различни“), в който представя свои водещи хитове в модерна музикална трактовка. По повод излизането му Ванони споделяше, че истинският творец винаги трябва да е в крак с времето, без да изневерява на себе си.

