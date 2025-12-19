Hellion Stone представят "Men Who Knew Me": мини филм за съдбоносните решения

Днес, 19 декември, Hellion Stone представят най-новото си видео, “Men Who Knew Me”, емоционален и визуално въздействащ проект със силно лично послание и неочаквана чувствителност. Песента надгражда характерния звук на Hellion Stone, тежък, мелодичен, решителен, като този път показва и една по-интимна и уязвима перспектива. „Men Who Knew Me“ носи сложен емоционален заряд - едновременно любовен, екзистенциален и наситен с колебание в една история за дилеми и вътрешен обрат, който променя човека до степен, че промяната става видима и отвън.

Тази чувствителна динамика намира визуалното си отражение във видеото към парчето, режисирано от Никола Копаров (Brain Stock Footage,) за когото това е пети пореден проект с бандата. Черно-бялата естетика улавя искреност без драматизация, а оголеното усещане напомня всеки личен катарзис. В центъра на кадъра е актрисата Климентина Фърцова, позната от театралната сцена и участията си в независимото кино. Интензивната ѝ актьорска изповед превръща вътрешния разказ на песента в интимна реалистична изповед. А камерата на Петър Димов – Българевеца проследява емоциите ѝ толкова близо, че зрителят се чувства едновременно наблюдател и участник в промяната.

“Men Who Knew Me” е идеална компания за зимните предколедни дни, не защото е празнична, а защото в нея има от онази смес от топлина, тъга и надежда, която човек усеща най-силно в края на годината. Песен за изборите, които не разбираме веднага, но които ни оформят, песен за свободата, която идва след болката и за неочакваното израстване.

Новият видеоклип на софийската банда, която е готова с още нова музика и догодина ще навърши 10 години, „Men Who Knew Me”, може да бъде гледан днес, 19.12., в YouTube канала на Hellion Stone.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com