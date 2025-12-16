Марая Кери отново счупи рекордите с тези песни

Марая Кери постави нов рекорд в класацията Hot 100 на „Билборд“, като оглави чарта за рекордната 20-а седмица с коледния си хит All I Want for Christmas Is You. Песента отбелязва това постижение цели 31 години след първото ѝ издаване и подобрява рекорда за най-дълго задържане на върха в 67-годишната история на класацията.

Популярният сингъл от 1994 г. надмина постиженията на две хитови парчета – A Bar Song (Tipsy) на Шабузи и Old Town Road на Лил Нас Екс с Били Рей Сайръс, които прекараха по 19 седмици на първото място.

Това е втори път, когато Марая Кери поставя рекорд за най-продължително пребиваване на върха в Hot 100. Първият беше през 1995-96 г., когато песента One Sweet Day с Boyz II Men оглавяваше класацията в продължение на 16 седмици – рекорд, който се запази 23 години, докато не беше изравнен от Despacito на Луис Фонси и Деди Янки с Джъстин Бийбър през 2017 г., а след това и от Old Town Road.

Освен това All I Want for Christmas Is You отбелязва 77-ата си седмица в Hot 100, изравнявайки се с Levitating на Дуа Липа като най-дълго задържала се песен на жена изпълнителка. Седмица по-рано хитът се завърна на първо място в чарта.

Песента е 19-ата на Марая Кери, достигнала номер 1 в Hot 100 – най-много сред соловите изпълнители. Рекордьори по този показател остават „Бийтълс“ с 20 сингъла, оглавявали чарта. Междувременно коледните хитове доминират в чарта, като осем от първите десет позиции са за празнични песни, включително първите пет, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com