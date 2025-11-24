Почина музикант от легендарните АББА

На 85-годишна възраст от този свят си отиде Ян Клинг. Той бе музикант в легендарната шведската група АББА. Тъжната новина съобщи синът му Матиас Клинг.

"Той винаги е бил силно запален по музиката. Още като тийнейджър сядаше и запомняше всяко соло на Чарли Паркър. Затова притежаваше изключителен талант. Но най-вече ще запомня неговата любов към музиката", заяви Матиас.

Свиренето на Клинг, виртуоз на медни и лабиални инструменти, може да бъде чуто в редица албуми на АББА - "Arrival" (1976), "Voulez-Vous" (1979), "Super Trouper" (1981) и "Тhe Visitors" (1981).

Музикантът е сътрудничил и с други известни изпълнители, сред които Бьорн Скифс и Тед Гардестад.

