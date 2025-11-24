Отиде си легенда в музикалния свят

На 81-годишна възраст си отиде реге изпълнителят Джими Клиф, съобщи съпругата му Латифа Чеймбърс в Instagram.

Според изявлението той е издъхнал след пристъп, последван от пневмония. Семейството благодари на всички приятели, колеги и почитатели по света, които са го подкрепяли през дългата му и значима кариера. Съобщението е подписано и от децата им Лили и Акен.

Джими Клиф остава завинаги сред най-влиятелните имена в историята на регето. Световната публика го познава от вечните хитове „You Can Get It If You Really Want“, „I Can See Clearly Now“ и „Wonderful World, Beautiful People“.

Той оставя следа и в киното – главната му роля в култовия филм „The Harder They Come“ (1972) е смятана за крайъгълен камък в развитието на ямайската кинематография.

Клиф е един от малцината артисти, редом с Боб Марли, удостоени с ямайския Орден за заслуги – признание за огромния му принос към музиката и културата на острова.

С неговата кончина реге музиката губи една от най-ярките си звезди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com