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Бах: Допингът е като тероризма

Бах: Допингът е като тероризма

Берлин. Шефът на МОК Томас Бах сравни допинга с тероризма. Германецът говори пред делегатите на четвъртата световна конференция по проблемите със забр...

13 ноември | 19:15
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