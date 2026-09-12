Българската асоциация по хемофилия: Променяме разбирането за вродените нарушения на кръвосъсирването при жените
Експерти и пациенти се обединиха в подкрепа на хората с нарушения на кръвосъсирването по време на Кръгла маса в София
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Експерти и пациенти се обединиха в подкрепа на хората с нарушения на кръвосъсирването по време на Кръгла маса в София
Тази година акцентът е поставен върху критичната нужда от разпознаване на симптомите
Прозвучаха в Лайпциг три столетия по-късно
Германецът бе преизбран днес от 137-ата сесия на комитета
Американски финансист пише на Томас Бах
Нямаме план Б, категоричен е прездентът на МОК
Томас Бах е категоричен, че игрите в Токио ще се проведат по график
Германецът ще остане начело на комитета до 2025
Бах и премиерът на Япония ще обсъдят процедурата много скоро
Спортистите не носят вина за това, категоричен е Томас Бах
Вдигането на тежести може и да не участва на олимпиадата в Париж
Сър Себ Коу стана член на олимпийския комитет
Ако пандемията продължи и догодина, няма да рискуваме, обяви Томас Бах
Парите са за преодоляване на кризата и преместването на олимпиадата за 2021
Световното по атлетика на открито в Юджийн вероятно отива за 2022
Като колега олимпиец се надявам, че можете да разберете предизвикателството пред което сме изправени и да приемете и подкрепите нашите принципи, които...
Финансовите интереси няма да бъдат водещи при взимане на решение, заяви президентът на МОК
София. НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на пазарите и тържищата в цялата страна. Акцията е по съвместна з...
Берлин. Шефът на МОК Томас Бах сравни допинга с тероризма. Германецът говори пред делегатите на четвъртата световна конференция по проблемите със забр...