България отбелязва Световния ден на хемофилията с призив за ранна диагностика

За десета поредна година Българската асоциация по хемофилия (БАХ) се присъединява към глобалната общност, за да отбележи 17 април – Световния ден на хемофилията. Юбилейното издание на кампанията у нас преминава под международния слоган: „Ранната диагностика – първа стъпка към грижата“.

Вече десетилетие Асоциацията организира мащабни инициативи за повишаване на обществената информираност и подобряване качеството на живот на пациентите с нарушения в кръвосъсирването. Резултатите от тази последователна дейност са категорични: днес българското общество е далеч по-запознато с нуждите на хората с хемофилия – общност, която у нас наброява около 650 души с различни форми и степени на тежест на заболяването. С всяка изминала година броят на участниците в традиционните събития расте, привличайки все повече съмишленици, институции и популярни личности, обединени от общата кауза.

Тази година акцентът е поставен върху критичната нужда от разпознаване на симптомите, тъй като според Световната федерация по хемофилия (WFH), над 75% от хората с това заболяване по света остават недиагностицирани и без достъп до адекватна медицинска помощ.

„Точната диагноза е входната врата към грижата. Без нея няма лечение, а без лечение няма прогрес“, заявява Сезар Гаридо, президент на WFH. У нас кампанията ще постави и специален акцент върху симптомите при жените и момичетата, при които заболявания като болестта на Вилебранд често остават скрити.

Програма на кампанията в България:

Световен ден на хемофилията: БАХ призовава всички граждани да изразят солидарност, като споделят информация за хемофилията или послание за подкрепа с хаштаг #WHD2026.

Кръгла маса за експерти и ангажирани в проблематиката институции: На 17 април в София ще се проведе дискусия с акцент върху нарушенията на кръвосъсирването при жените, значението на правилната диагностика, както и внимание към болестта на Вилебранд, като най-разпространеното заболяване на кръвосъсирването. Събитието ще събере на едно място водещи медицински специалисти, представители на здравните институции, неправителствения сектор и фармацевтичния бранш. Целта е да се инициира конструктивен диалог и да се набележат конкретни стъпки за насърчаване на ранното откриване на заболяването. Предвидена е и пресконференция за представителите на медиите.

Велопоход „ЗАЕДНО“ – 25 април, 11:00 ч.: Традиционното спортно събитие ще стартира едновременно на ключови локации в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Велопоходът е отворен за всички, които искат да изразят своята съпричастност и да подкрепят активния начин на живот за хората с редки заболявания.

