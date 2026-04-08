Колко яйца е разумно да ядем на ден

Наближава великденското преяждане с яйца. Едно голямо яйце всъщност съдържа около 1.6 г наситени мазнини и е богато на полезни вещества като лутеин, зеаксантин и холин. Основният проблем в храненето обикновено не е самото яйце, а храните, с които се комбинира.

Диети с високо съдържание на наситени мазнини и затлъстяването стимулират черния дроб да произвежда повече холестерол. Това може да доведе до натрупване на плаки в артериите и повишен риск от инфаркт и инсулт.

Въпреки дългогодишните опасения относно холестерола в яйцата, големи проучвания показват, че консумацията на до едно яйце дневно не увеличава съществено риска от сърдечни заболявания. По-голямо значение има общият прием на наситени мазнини, а не холестеролът от храната.

Затова най-големият риск за сърцето при закуска идва от добавките към яйцата - като бекон, колбаси, сирене и масло. Препоръчително е приемът на наситени мазнини да се ограничава, като за здрави хора се счита за разумно да се консумира по едно яйце дневно или два белтъка, пише Daily Mail.

Начинът на приготвяне също е от значение. Готвенето с масло увеличава значително съдържанието на наситени мазнини, докато по-здравословни методи са варенето, поширане или приготвяне в незалепващ съд с минимално количество мазнина. При варени яйца, които не съдържат допълнителни мазнини от готвене, може спокойно да се консумират до 1-2 яйца на ден като част от балансирана диета, особено ако общият прием на наситени мазнини е нисък.

Важно е и какво още присъства в чинията. Зеленчуците подобряват хранителната стойност на ястието, докато беконът, колбасите и сиренето могат значително да увеличат приема на наситени мазнини и сол. Типичните закуски с яйце, колбас и сирене често съдържат почти цялата препоръчителна дневна доза наситени мазнини.

Изследвания показват, че именно наситените мазнини, а не холестеролът в яйцата, са основният фактор за повишаване на "лошия" LDL холестерол. При хранителен режим с ниско съдържание на наситени мазнини, дори консумацията на повече яйца може да бъде съвместима със здравето на сърцето.

Когато нивата на LDL холестерола са високи, той се натрупва в артериите и води до тяхното стесняване, което увеличава риска от инфаркт и инсулт. В същото време "добрият" холестерол подпомага изчистването му от организма.

Съвременните препоръки в храненето поставят акцент върху ограничаването на наситените мазнини и насърчават консумацията на растителни източници на протеин, риба и чисти меса, като се препоръчва да се избягват мазни животински продукти.

