Какво става, когато спрем кафето

Чаша кафе сутрин е навик и необходимост за мнозина. Но в случай че сме сред хората, които следят кръвното си налягане, си струва да обърнем внимание на това колко кофеин всъщност консумираме всеки ден. Защото количеството, което сме свикнали да приемаме, може да се окаже, че влияе повече, отколкото осъзнаваме. Ето как всъщност се отразява спирането на кофеина на кръвното ни налягане.

При измерване горното число показва систоличното ни кръвно налягане, а долното - диастоличното. И двете се влияят от стрес, активност, както и от консумацията на храни и кофеин. Систоличното кръвно налягане обаче е по-показателно за сърдечни заболявания при хора над 50 години.

Кофеинът може временно да го повиши, тъй като води до освобождаването на хормони на стреса като адреналин. Това увеличава сърдечната честота и кара кръвоносните съдове да се свиват. Освен това кофеинът блокира и аденозина - съединение, което помага за отпускането на кръвоносните съдове. А без този ефект съдовете остават по-стеснени и налягането се повишава.

Особено при хора, които са чувствителни към кофеина или имат повишено кръвно налягане, ограничаването на приема му помага за намаляването на повтарящите се краткосрочни пикове, съответно и за стабилните систолични показания с течение на времето.

Изпиването на чаша кафе може да доведе до повишаване на кръвното налягане в рамките на около 30 до 120 минути. И ако пием по повече от една на ден, това може да доведе до множество пикове на кръвното налягане през деня. С намаляването на кофеина обаче тези покачвания и спадове намаляват и така показанията на кръвното налягане се стабилизират. Освен това оказва благоприятно влияние и върху сърдечния ритъм, и върху енергията.

Намаляването на риска от хипертония обикновено изисква повече от една промяна в начина на живот. И ограничаването на приема на кофеин може да се окаже необходимо, особено ако консумираме повече от 400 милиграма на ден, чувствителни сме към кофеин или имаме предшестващи здравословни проблеми.

Когато консумираме много кофеин редовно, скоковете в кръвното налягане стават повтарящи се заради повишената активност на нервната система и свиването на кръвоносните съдове. С течение на времето обаче тези чести повишения могат да допринесат за по-високо кръвно налягане. Но ограничаването на кофеина намалява честотата на тези скокове, което помага за поддържане на по-стабилно кръвно налягане. А това евентуално може да намали дългосрочния риск от развитие на хипертония.

В случай че вече сме диагностизирани с хипертония, е особено важно да бъдем внимателни с приема на кофеин. Като не е препоръчително да пием големи дози кафе, особено за кратко време. Според проучвания хората с тежка хипертония, които пият две или повече чаши кафе на ден, са изложени на повишен риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания.

Добрата новина е, че повечето хора, които успяват да контролират високото си кръвно налягане, не е задължително да се откажат напълно от ежедневната си доза кафе. Въпреки това, остава препоръчително да намалим консумацията му.

Не бива обаче да го изключваме рязко, тъй като това може да доведе до главоболие, умора или раздразнителност. Добра идея е да заложим на кафе с по-ниско съдържание на кофеин, както и да внимаваме с приема на други напитки, които го съдържат. Сред тях са някои чайове, газираните и енергийните напитки.

За да намалим ежедневната си консумация на кофеин, можем също така да пропускаме следобедното кафе, както и да наблегнем повече на хидратиращи напитки, съветват от Eating Well, предава lifestyle.bg.

