ДесиСлава превръща Варна в храм на българския фолклор

След огромния успех в зала 1 на НДК ДесиСлава пренася своя концерт „България в душата ми“ във Варна. На 7 ноември Фестивалният и конгресен център ще се превърне в музикален храм на българския фолклор. Турнето, което премина през Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Стара Загора, Пловдив, Русе и София, стана едно от най-емоционалните музикални събития на годината.

Фолклор, емоция и музикална изповед

„България в душата ми“ не е просто турне или песен – това е лична изповед на ДесиСлава. Едноименната песен, чиято премиера беше навръх Великден, бързо се превърна в химн за българите по света, които пазят връзката си с родината. Музиката е дело на самата певица и композитора Деян Асенов, който е и аранжор.

Програмата включва изцяло автентични български фолклорни песни като „Лале ли си, зюмбюл ли си“, „Сестра брата кани“, „Женала е Дюлбер Яна“ и „Разболял ми се млад Стоян“. На сцената с нея излизат виртуозни музиканти, водени от гъдуларя Пейо Пеев, с участието на Георги Добрев (кавал), Райко Севов (акордеон), Борис Таслев (бас), Християн Цвятков (китара), Антон Кръстанов (клавишни) и Стоян Янкулов – Стунджи (ударни).

Фолклорен ансамбъл „Бендида“ от Пловдив допринася за танцовото настроение, а на сцената ще се изявят и млади таланти от музикалното училище в Широка Лъка.

Жива връзка с публиката и послание за единство

Водещ на концертите е Драгомир Драганов, който с лекота изгражда контакт между сцената и залата. „Хората винаги са обичали да ме чуват във фолклорните песни, но сега, когато направих цял концерт, осъзнах, че фолклорът ни дава сила да бъдем заедно. В тези турбулентни времена той е невидима нишка, която ни свързва“, споделя ДесиСлава.

Концертите ѝ се превръщат в своеобразен диалог с публиката – вечер, в която традицията и модерността съжителстват естествено. Всяко представление е различно, изпълнено с емоции, спонтанни моменти и усещане за близост.

Нови проекти и предстоящ юбилей

ДесиСлава е категорична, че фолклорът не е отклонение от попфолка, който я направи звезда, а естествено разширение на нейната музикална свобода. Тя вече подготвя нов албум, в който ще има и съвременни поп песни, а през 2026 г. ще отбележи 30 години на сцената с три специални събития, едно от които ще бъде „без аналог в българската музика“.

В най-скоро време ще излезе и първият ѝ самостоятелен фолклорен албум – „България в душата ми“, с който ДесиСлава окончателно утвърждава своята роля като една от най-силните гласове на съвременната българска музика.

